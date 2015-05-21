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تسليم 16 من أوائل الخريجين العمل بالقطاع الزراعى بالوادى الجديد

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تسليم 16 من أوائل الخريجين العمل بالقطاع الزراعى بالوادى الجديد تسليم 16 من أوائل الخريجين العمل بالقطاع الزراعى بالوادى الجديد
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع، إن المديرية سلمت اليوم الاربعاء 16 شاب وفتاة من أوائل الخريجيين بالمحافظة قرار استلام العمل بمختلف الإدارات الزراعية فى مجالات البساتين والارشاد الزراعى والانتاج الحيوانى والتدريب والمكافحة والمتابعة والتعاون الزراعى وغيرها من التخصصات الفنية، وذلك فى إطار تعيين أوائل الخريجين بالقطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الوهاب أن هؤلاء الخريجين الذين تم تكليفهم بالعمل يمثلون إضافة قوية لكادر العاملين بالقطاع فى ظل ما تعانيه المديرية من عجز شديد فى التخصصات الفنية والعمالة المختلفة، مؤكدا على ان ادارة شئون العاملين بالمديرية قد انتهت من اعتماد مصوغات تعيينهم وتسليمهم العمل رسميا على قوة المديرية .

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