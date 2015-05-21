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صرف 29 ألف جنيه لهيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ لإنهاء 2 لانش

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صرف 29 ألف جنيه لهيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ لإنهاء 2 لانش صرف 29 ألف جنيه لهيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ لإنهاء 2 لانش
تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، مقر شرطة المسطحات بقرية الشخلوبة، يرافقه اللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حيث تفقد بعض المضبوطات من الشباك والغزل التى تم ضبطها والقبض على المخالفين الذين يقومون بالصيد الجائر فى بحيرة البرلس .

وقرر المحافظ صرف 29 ألف جنيه لهيئة الثروة السمكية وذلك لسرعة إنهاء عدد 2 لانش بقوة 300 حصان وتكليف الثروة السمكية بسرعة صيانة كراكات التطهير المعطلة للمساعدة فى إزالة المخالفات بالبحيرة .

أعطى المحافظ تعليماته بالبدء فى استغلال المضبوطات فى النفع العام بعد قرار النيابة العامة .


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