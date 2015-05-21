الأبنية التعليمية بالسويس تطرح مناقصة عامة لإنشاء المجمع التعليمى

قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية طرحت مناقصة عامة لإنشاء المجمع التعليمى بالسويس، الذى من المنتظر أن يضم الإدارات التعليمية بشمال وجنوب والجناين بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه مقدمة من صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم.

كان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد وعد منذ تسلمه مهام إدارة التعليم بإنشاء مجمع للإدارات التعليمية يعكس طموحات السياسة التعليمية بالمحافظة التى تحظى بدعم مباشر ومستمر من اللواء العربى السروى محافظ السويس.

وصرح فى وقت سابق بأن مشروع إنشاء مخازن الكتب الجديدة مرحلة أولى على طريق الاستخدام الأمثل للمساحة الشاسعة لأرض المخازن بالصباح وتحقيق المرحلة الثانية فى مشروعات تطوير وتحديث العملية التعليمية بالمحافظة والارتقاء بأدائها.