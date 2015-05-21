بالفيديو..محافظ كفر الشيخ يطالب مزارع الأسماك دفع 288 مليون جنيه مديونيات

طالب الدكتور مهندس أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ مزارع الأسماك بدفع المديونيات المتأخرة عليهم كإيجارات لأراضى المزارع والتى تبلغ 288 مليون جنيه، والبدء فوراً فى دفع هذه المبالغ، وأيضا ضرورة تعاون أصحاب المزارع والوقوف جانب الوطن وذلك بسداد المديونيات المستحقة عليهم.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير مقر لأحد البنوك ببورصة الأسماك لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتداولها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع تجار الأسماك ببورصة الأسماك بدمرو الحدادى وتفقده للبورصة يرافقه اللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،كما تفقد مقر بورصة الأسماك بقرية دمرو الحدادى والتى تضم 104 محلات لبيع الأسماك و25 محلا خدميا.