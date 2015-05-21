الروائي “إبراهيم عبد المجيد” يتسلم جائزة “كتار” للرواية العربية من قطر

إحصل الروائي المصري الكبير إبراهيم عبدالمجيد، على جائزة “كتارا” للرواية العربية فئة الروايات المنشورة والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار عن روايته “أداجيو”، وتم إعلان أسماء الفائزين خلال حفل أقيم مساء اليوم بالعاصمة القطية الدوحة.

وقد حصل على الجائزة أيضًا عدد من الروائيين الكبار أمثال أمير تاج السر من السودان، ووسيني الأعرج من الجزائر، وحصل الروائي الكبير وأسيني الأعرج أيضًا على الجائزة الكبرى وهي شراء حقوق تحويل روايته “مملكة الفراشة” إلى عمل سينمائي أو درامي والتي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار أمريكي.

وقد حصل كل نص روائي فائز عن فئة الروايات المنشورة على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموع جوائز هذه الفئة 300 ألف دولار أمريكي. كما حصل كل نص فائز عن فئة الروايات غير المنشورة على 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 150 ألف دولار أمريكي. وتشمل جائزة كتارا للرواية العربية طباعة وتسويق الأعمال الفائزة التي لم تنشر وترجمة الروايات إلى خمس لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية والهندية.

يذكر أن رواية أداجيو للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد تحكي قصة حب كبيرة استثنائية في الفراق، فيها من البهجة الكثير، لكنها مثل “الأداجيو” الحزين، لحن الوداع، الأداجيو وهي المقطوعة الموسيقية، ينتقل بها الكاتب الكبير من عواله الأثيرة، المدن، والصحراء، إلى الروح الانسانى في لحظات لا تتكرر.