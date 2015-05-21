بسبب التدخين.. الناجيات من سرطان الرئة عرضة لتكرار المرض

أظهرت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الناجيات من سرطان الرئة عرضة لتكرار المرض، والتدخين هو عامل رئيسى فى هذا الخطر.

وشملت الدراسة على 192 من الناجيات من سرطان الرئة فى الولايات المتحدة اللاتى تمت متابعتهن لمدة متوسطها أكثر من ثمانى سنوات، ووجد الباحثون خلال فترة المتابعة، أن هناك 38 فى المئة منهن أصيبن مرة أخرى بسرطان الرئة.

كان واحدا من أقوى العوامل المرتبطة بتكرار سرطان الرئة هو التدخين. حيث إنه لكل علبة سجائر مدخنة فى السنة، كانت هناك زيادة بنسبة 1 فى المئة لخطر الإصابة بسرطان الرئة مرة أخرى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور سامجوت ديلون من معهد روزويل بارك للسرطان فى بوفالو، نيويورك، "بحثنا عن كثب على عوامل الخطر التى يمكن أن تساعد فى التنبؤ بتكرار السرطان فى الناجيات من سرطان الرئة".

>وأوضح ديلون أن المرضى الذين لديهم تاريخ من سرطان الرئة يجب أن يكون عليهم رقابة مشددة على المدى الطويل من قبل الطبيب للكشف فى وقت مبكر إذا كان السرطان متكرر أو إذا كان هناك سرطان آخر يتطور.

وأضاف الباحثون أن التدخين هو العامل الرئيسى فى تكرار الإصابة بسرطان الرئة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 158000 من الأمريكيين سوف يموتون من سرطان الرئة فى عام 2015، مما يجعله السبب الرئيسى لوفيات السرطان فى الولايات المتحدة.