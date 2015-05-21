حملة لإزالة أسوار كانت تعيق إنشاء كوبرى العجمى غرب الإسكندرية

قام اليوم، الأربعاء، اللواء خالد محيى الدين، رئيس حى العامرية أول، بقيادة حملة لإزالة الأسوار، التى تعيق إنشاء مطلع كوبرى العجمى والصادر بشأنها قرار بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وتسليمها لشركة المقاولين العرب للشروع فى تنفيذ الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة والقيادة السياسية بتطوير منظومة الطرق، وخاصة تطوير الطريق الصحراوى، وإنشاء كبارى علوية للسيارات، وذلك بمشاركة قيادات المنطقة الشمالية العسكرية، معاون رئيس الحى للإزالة، معاون رئيس الحى للمرافق، رئيس قطاع عبد القادر، مدير المتابعة الميدانية، مدير إدارة أشغال الطريق، وجميع التنفيذيين بالحى.