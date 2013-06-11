بالصور| هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها وبـ "جوز ماما مين"

كتب : نورهان طلعت منذ 13 دقيقة

احتفلت أسرة مسلسل "جوز ماما مين"، أمس، بعيد ميلاد الفنانة هالة صدقي الذي صادف نفس يوم احتفال أسرة المسلسل به، وقد حضر الاحتفال كل من هالة صدقي ورجاء الجداوي وتامر هجرس، وعدد من الفنانين الشباب المشاركين به، ومخرج العمل أحمد البدي.

وعن المسلسل قالت هالة صدقي إنها تعمدت هذا العام الدخول بالجزء الثالث من "جوز ماما مين"، حتى ترسم البسمة على وجوه المصريين الذين عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث السياسية، كما أكدت أن هذا الجزء سيحمل اختلاف تام في الشكل والمضمون، حيث إنه سيحمل رؤية جديدة للمخرج أحمد البدري الذي لم يخرج الأجزاء الأولى من العمل.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذا الجزء يحمل العديد من الإسقاطات السياسية الموجودة في الواقع هذا بالإضافة إلى احتواءه على العديد من المفاجأت التي ستلقى إعجاب الجمهور.

وعن سبب عدم تواجدها في الأعمال الرمضانية هذا العام، واكتفائها بهذا العمل، أكدت أنها رفضت ثلاثة أعمال كانت قد عرضت عليها، لإصرارها على تقديم عمل كوميدي.

ومن ناحية أخرى تستعد لفيلم سينمائي، ستبدأ في تصويره أكتوبر المقبل، وهو من تاليف ناصر عبدالرحمن.