محافظ الإسماعيلية يتابع استكمال المرافق الأساسية بمدينة المستقبل

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ما تم إنجازه من أعمال رفع القمامة والمخلفات واستكمال أعمال توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للوحدات السكنية والتى يجرى العمل بها، استعدادا لتسليمها لحاجزيها من المواطنين قريبا.

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من مواطنى وأهالى المنطقة واستمع إلى شكواهم ومطالبهم والتى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين والإمكانيات المتاحة، وأكد على جميع المسئولين وممثلى الشركات المنفذة للأعمال بمضاعفة وتكثيف حجم العمل لسرعة الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة باستكمال المرافق الأساسية لمدينة المستقبل واستكمال منظومة النظافة العامة.

كما تضمنت جولة المحافظ زيارة وتفقد سوق الجملة الرئيسى للخضر والفاكهة والالتقاء بالتجار للاطمئنان على الأسعار وعدم وجود أى شكاوى فى سير وانتظام العمل بالسوق.

رافق المحافظ خلال الزيارة محمد الغمرى رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل السكنية ونائبه محمد شلبى وعدد من القيادات التنفيذية.



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المحافظ أثناء جولته بمدينة الاستقبال



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المحافظ يتفقد إسكان المستقبل



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المحافظ يتحدث لرئيس لجنة خدمات المستقبل



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جولة داخل المدينة



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متابعة النظافة بالمدينة



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زيارة لسوق المستقبل



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جولة بين العمارات فى المدينة



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المحافظ يسمع شكوى إحدى المواطنات