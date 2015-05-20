أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 58 كيلو لبن و930 عبوة شامبو مجهولة المصدر بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط 58 كيلو لبن و930 عبوة شامبو مجهولة المصدر بسوهاج‎ ضبط 58 كيلو لبن و930 عبوة شامبو مجهولة المصدر بسوهاج‎

ألبان مغشوشة – أرشيفية

قامت مديرية بسوهاج بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين بمداهمة إحدى  مصانع المواد الغذائية وتم ضبط عدد 58 كجم لبن معبأ بأكياس مجهولية المصدر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مركز أخميم، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وعددها 930 عبوة شامبو مختلفة الأنواع والأحجام بإحدي مصانع تعبئة الشامبوهات وتحرر المحضر اللازم ضد “أحمد .ع.ع”، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وجاري العرض علي النيابة المختصة للتصرف.

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة