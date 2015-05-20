ضبط 58 كيلو لبن و930 عبوة شامبو مجهولة المصدر بسوهاج‎

قامت مديرية التموين بسوهاج بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين بمداهمة إحدى مصانع المواد الغذائية وتم ضبط عدد 58 كجم لبن معبأ بأكياس مجهولية المصدر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مركز أخميم، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وعددها 930 عبوة شامبو مختلفة الأنواع والأحجام بإحدي مصانع تعبئة الشامبوهات وتحرر المحضر اللازم ضد “أحمد .ع.ع”، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وجاري العرض علي النيابة المختصة للتصرف.

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .