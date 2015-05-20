المدرسة الصينية بشبين الكوم تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

حصلت مدرسة مصر الحرة التجريبية المتميزة لغات بشبين الكوم “المدرسة الصينية على شهادة الجودة والاعتماد بعد اجتيازها كافة شروط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .

وأكد صبرى حما مدير المدرسة أن شهادة الجودة والإعتماد جاءت بعد تضافر كافة الجهود من إدارة ومجلس أمناء وأولياء امور وطلاب بالمدرسة لتحقيق هذا النجاح مشيرا أن المدرسة تقدمت للحصول على الشهادة للمرة الأولى الحصول عليها مع أول تقييم بدرجات إمتياز فى كافة المجالات والانشطة .

وأضاف حما أن الشهادة تعنى الوصول لأعلى جودة تعليمية من حيث المعلم والإدارة والتجهيزات مشيرا إلى انه سيبذل قصارى جهده لإستمرار الجودة والحفاظ على أداء مدرسة مصر الحرة التجريبية من حيث الشكل والمضمون.

وتوجه مجلس أمناء المدرسة برئاسة اللواء عادل عز الدين والأستاذ محمد الششتاوى بالشكر والتقدير لمدير المدرسة والمعلمين وجميع العاملين فيها لحصول المدرسة على أعلى شهادات الجودة والإعتماد متعهدين بإستكمال المسيرة وتوفير المناخ المناسب للحفاظ على تقديم خدمة تعليمية بأعلى جودة لتقديم جيل يستطيع تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.