رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون اجتماعًا السبت المقبل لبحث إنشاء قوة مشتركة

تستضيف الجامعة العربية، السبت المقبل، الإجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية، والذى سيعقد برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، فى مقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك لاستكمال دراسة إجراءات إنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، نهاية مارس الماضي .

وصرح السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن وفدًا عسكريًا قام، اليوم الأربعاء، بزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للوقوف على الترتيبات اللوجيستية النهائية، تمهيدًا لإستضافة الاجتماع .

وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد وجهت الدعوة لرؤساء أركان الجيوش العربية للإجتماع يومي السبت والأحد المقبلين، لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية الاخيرة بشرم الشيخ، بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة .

يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول العربية كان قد عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم ٢٢ أبريل الماضي .