أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون اجتماعًا السبت المقبل لبحث إنشاء قوة مشتركة

Google+ Print
رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون اجتماعًا السبت المقبل لبحث إنشاء قوة مشتركة رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون اجتماعًا السبت المقبل لبحث إنشاء قوة مشتركة

الجامعة العربية

تستضيف الجامعة العربية، السبت المقبل، الإجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية، والذى سيعقد برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، فى مقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك لاستكمال دراسة إجراءات إنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، نهاية مارس الماضي .

وصرح السفير طارق عادل مندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن وفدًا عسكريًا قام، اليوم الأربعاء، بزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للوقوف على الترتيبات اللوجيستية النهائية، تمهيدًا لإستضافة الاجتماع .

وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد وجهت الدعوة لرؤساء أركان الجيوش العربية للإجتماع يومي السبت والأحد المقبلين، لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية الاخيرة بشرم الشيخ، بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة .

يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول العربية كان قد عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم ٢٢ أبريل الماضي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»