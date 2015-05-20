«الري»: إزالة 3686 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري, اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة 3686 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم ودكتور حسام مغازي وزير الري في 5 يناير الماضي.

وذكرت وزارة الري في بيان “عداد إنقاذ النيل” أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل بمحافظات القاهرة، الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج والأقصر.

وقال وزير الموارد المائية والري, في تصريح له, إن “فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات وإننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات”.

وشدد مغازي على أن “حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات

> الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان”، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وكشف مغازي أن “ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية”، لافتا إلى أنه “تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجري النيل, وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجري إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية “.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها اكثر من 30 مليون مواطن.

وتنص الوثيقة على أنه “في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه ” .