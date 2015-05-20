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ضبط 5 عناصر إخوانية فى أسوان بتهمة التحريض على العنف

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ضبط 5 عناصر إخوانية فى أسوان بتهمة التحريض على العنف ضبط 5 عناصر إخوانية فى أسوان بتهمة التحريض على العنف
تمكنت الأجهزة الأمنية فى أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بتهمة انتمائهم لجماعة محظورة، والاشتراك فى التظاهرات المحرضة على العنف، وإثارة الفوضى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (3361) إدارى قسم أول، وجارى العرض على النيابة المختصة.

والمتهمون هم: (أشرف. ن ) 56 سنة طبيب، و (حربى. ف ) 47 سنة عامل، و( عاطف. ع) 45 سنة موظف، و( ناصر. ا ) 37 سنة عامل، و( علاء. ع ) 23 سنة طالب، وكان بحوزتهم مطبوعات مدون عليها: "جماعة الإخوان المسلمين بأسوان"، وملصقات مرسوم عليها علامة رابعة، وكمية من الكتب الصادرة عن جماعة الإخوان، وملصقات تحريضية، وجار عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365