ضبط 5 عناصر إخوانية فى أسوان بتهمة التحريض على العنف

تمكنت الأجهزة الأمنية فى أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، بتهمة انتمائهم لجماعة محظورة، والاشتراك فى التظاهرات المحرضة على العنف، وإثارة الفوضى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (3361) إدارى قسم أول، وجارى العرض على النيابة المختصة.

والمتهمون هم: (أشرف. ن ) 56 سنة طبيب، و (حربى. ف ) 47 سنة عامل، و( عاطف. ع) 45 سنة موظف، و( ناصر. ا ) 37 سنة عامل، و( علاء. ع ) 23 سنة طالب، وكان بحوزتهم مطبوعات مدون عليها: "جماعة الإخوان المسلمين بأسوان"، وملصقات مرسوم عليها علامة رابعة، وكمية من الكتب الصادرة عن جماعة الإخوان، وملصقات تحريضية، وجار عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق.