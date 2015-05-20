تأييد براءة الإعلامى أحمد موسى من سب وقذف رئيس جمعية رسالة

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الاستئناف المقدم من الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس جمعية رسالة للأعمال الخيرية، الأستاذ بكلية الهندسة، على حكم أول درجة ببراءة الإعلامى أحمد موسى، من تهمة سبه وقذفه ووصفه بـ"الإخوانى".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، وشريف عمرو، بحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.

ويشار إلى أن رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية أقام دعوى ضد الإعلامى أحمد موسى قيدت برقم 7712 جنح مدينة نصر لسنة 2015، واتهمه فيها بأنه فى يوم 13 يناير 2014 بت وقائع كاذبة وزائفة وشهر بالجمعية دون سند قانونى.

وذكرت الدعوى أن المشكو فى حقه تلفظ ببعض العبارات خلال برنامج "على مسئوليتى" بقناة صدى البلد منها "أنا بس مش عاوز حد يقول إن الجمعية ملهاش علاقة بالإخوان وبكره الجمعية هتعمل إعلانات ويقولوا احنا منعرفش حاجة عن الإخوان"، بالإضافة إلى إصداره وتعمده تشويه صورة الجمعية.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر برأت أحمد موسى من تهمة سب وقذف الدكتور مؤسس جمعية رسالة فتقدم باستئناف على الحكم.