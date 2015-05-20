الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق أبو دياب بقنا

قامت قوات الدفاع المدنى والحريق بمحافظة قنا، بالدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق قرية أبودياب شرق كان نشب فى عدد من المنازل والأحواش مساء اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- نشوب حريق فى 16 منزلا بدشنا وإصابة 5 أشخاص ونفوق عدد من المواشى
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واستعانت قوات الدفاع المدنى والحريق بسيارات للمطافى من مراكز نجع حمادى وقنا للسيطرة على الحريق، الذى امتد ليصل إلى 22 منزلا وحوش، حيث أسفر عن إصابة 5 من الأهالى ونفوق عدد من رؤوس الماشية.
>- نشوب حريق فى 16 منزلا بدشنا وإصابة 5 أشخاص ونفوق عدد من المواشى
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