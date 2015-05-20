بالصور..كندة علّوش بإطلالة جديدة في "العهد"

تطل الفنّانة السّوريّة كندة علّوش على جمهورها خلال موسم دراما رمضان المقبل عبر المسلسل المصري "العهد" بشخصيّة "سوسن".

ووصفت علّوش الشّخصية بـ"القاسية"، حيث لن يراها المشاهدون بدور الفتاة الطيبة الحنونة التي اعتادوا على رؤيتها فيها في أغلب أعمالها السابقة.

وتدور أحداث مسلسل "العهد" في إطار تاريخي فانتازي، وتغلب عليه عوالم الغيبيّات والأساطير، ولا تدور أحداثه في إطار زماني ومكاني محدّد، ويشبه في نمطه العام حكايات "ألف ليلة وليلة"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي.

ويشارك في بطولة "العهد" كل من: غادة عادل، وآسر ياسين، وكندة علوش، وأروى جودة، وشيرين رضا، وسلوى خطابا، ومن الإمارات ميساء مغربي.