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حصرياً .. "سيدتي نت" تكشف طبيعة مرض حورية فرغلي

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حصرياً .. "سيدتي نت" تكشف طبيعة مرض حورية فرغلي حصرياً .. "سيدتي نت" تكشف طبيعة مرض حورية فرغلي

الأربعاء 20-05-2015 23:23

انتشر منذ فترة خبر مرض الفنانة حورية فرغلي وسفرها إلى لندن لإجراء عملية جراحية، ما تسبب في تعطيل مسلسل "ساحرة الجنوب".

"سيدتي نت" تكشف تفاصيل طبيعة مرض حورية، وما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة لها:

كانت حورية تعاني من حساسية في الأنف وقامت بمجهود كبير، إذ كانت تصوّر باستمرار أحداث مسلسلها "ساحرة الجنوب" أثناء العاصفة الترابية التي مرت على في الآونة الأخيرة.

وتحاملت حورية على نفسها حيث كانت تصوّر لساعات عمل طويلة، الأمر الذي زاد من التهاب أنفها ووصل بها الأمر لعدم قدرتها على التنفس، ما أجبرها على السفر إلى لندن لتلقي العلاج، وإجراء عملية جراحية تساعدها على التنفس بشكل طبيعي.

وكانت "سيدتي نت" قد أكدت أن التصوير لم يتوقف في المسلسل، على عكس ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية، وأن العمل يسير بشكل يومي.

كما علمت "سيدتي نت" أن حورية ستعود إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بعد أن قضت شهراً كاملاً في إحدى مستشفيات لندن، وستبدأ في تصوير دورها خصوصاً وأن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير.

 

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