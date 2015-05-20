بعد “X FACTOR”.. منيب باند يقدم كليب جديد ومجموعة حفلات

يستعد فريق منيب باند لتقديم كليب جديد ومجموعة من الحفلات،وذلك بعد 5أشهر من التوقف بسبب مشاركته فى نهائيات برنامج “X FACTOR”

وقال مؤسس الفريق الفنان خالد منيب لوكالة أنباء ONA ،إن وصول الفريق للمركز الخامس من بين 160مشترك،هى خطوة جيدة جدا بالوقت الحالى،لاسيما وأن المشاركة فتحت المجال أمامنا لتقديم أعمالنا لجمهور عريض خارج وداخل الوطن العربى،وبحمد الله تلقينا ردود أفعال طيبة للغاية من مغاربة ولبنانيون وسعوديون،وكذلك العديد من الدول الاوربية.

خالد قال كذلك لا اعرف سر الهجوم المستمر على ان الباند لم يغنى اعمال احمد منيب ،مع انى قد وضحت هذا من قبل ان البرنامج له قوانين وقواعد ،والاختيار للاغانى يكون من قبل اللجنة وليس المشترك،ولهذا قدمنا اغانى” صدقنى ياصاحبى” احمد منيب،” نارى نارين” هشام عباس،” بشرة خير” حسين الجسمى ،”الليلة يا سمرة” محمد منير،” ساعات بشتاق” محمد فؤاد،” ستة الصبح” الجسمى ،”بنت الايه” تامر حسنى،و” ويلى ويلى “محمد منير ،والحمد لله اكتسبنا فيها الكثير ،واهم هذه المكاسب هى حب الناس للباند فى جميع المراحل التى ادائها فى البرنامج، وكان التعاطف واضحا معنا حتى اخر حلقة شا ركنا بها.