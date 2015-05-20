كاث كيدستون يفتتح فرعه الاول في الرياض

أعلنت مجموعة أباريل للأزياء والموضة بالتجزئة، والتي مقرها الرئيسي في دبي، عن اطلاق كاث كيدستون (موطن وبداية الكلاسكيات الحديثة) في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض- شارع العليا العام.

تم افتتاح المعرض في ابريل/نيسان 2015 حيث تم وضع سياريتي اجرة(تكسي لندن) تمت تغطيتهما برسومات الكاث كيدستون )حافلة من لندن وبوكيهات الازهار) عند المدخل الرئيسي للمعرض الاول وذلك للاحتفال باطلاق كاث كيدستون بالمنطقة.

يستضيف( موطن وبداية الكلاسيكيات الحديثة) العديد من النطاقات المختلفة والتي تبدأ من الازياء والاكسسوارات ومجموعات الاطفال والرضع الرائعة والاقمشة واوراق الجدران وكماليات المطبخ الى خدمات مفروشات واثاث الكاث كيدستون.

تعتبر كاث كيدستون احدى ىشركات التصميم المبتكرة والاكثر نفوذاً والتى نشأت بالمملكة المتحدة بالسنوات الاخيرة .تشتهر هذه العلامة التجارية بطرازها الايقوني والرسومات المستوحاة من اشكال البولكا الصينية الى اوعية الزهور والتنوع الكبير للمنتجات المنزلية والازياء. وهكذا سوف يستطيع عملاء الرياض وللمرة الاولى باستعراض المطبوعات المشهورة لهذه العلامة التجارية وشراء قطع كاث كيدستون الفريدة وادخالها الى منازلهم.