جنايات السويس: حبس 14 إخواني 3 سنوات.. و 24 غيابيًا 10 سنوات‎

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة اليوم الأربعاء بالقضية رقم 985 جنايات فيصل والمتهم فيها 38 أخواني بالحكم على 14 متهم حضوريا 3 سنوات وغرامة 500 جنيه و 24 أخرين هاربين بالحبس 10 سنوات .

كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على سلمان عضو اليسار وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان، عقدت الجلسة اليوم بحضور14 متهم .

وواجه المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة يونية 2013 بدائرة فيصل بمحيط مسجد حمزة ، بمشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن منتصف العام الماضي.