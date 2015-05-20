أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جنايات السويس: حبس 14 إخواني 3 سنوات.. و 24 غيابيًا 10 سنوات‎

Google+ Print
جنايات السويس: حبس 14 إخواني 3 سنوات.. و 24 غيابيًا 10 سنوات‎ جنايات السويس: حبس 14 إخواني 3 سنوات.. و 24 غيابيًا 10 سنوات‎

مجمع محاكم السويس

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة اليوم الأربعاء بالقضية رقم 985 جنايات فيصل والمتهم فيها 38 أخواني بالحكم على 14 متهم حضوريا 3 سنوات وغرامة 500 جنيه و 24 أخرين هاربين بالحبس 10 سنوات .

كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على سلمان عضو اليسار وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان، عقدت الجلسة اليوم بحضور14 متهم .

وواجه المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة يونية 2013 بدائرة فيصل بمحيط مسجد حمزة ، بمشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن منتصف العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا