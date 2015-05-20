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“القضاة”: «الزند» قادر على حل مشاكل القضاة وقانون السلطة القضائية

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“القضاة”: «الزند» قادر على حل مشاكل القضاة وقانون السلطة القضائية “القضاة”: «الزند» قادر على حل مشاكل القضاة وقانون السلطة القضائية

وزير العدل

أكد أمين صندوق نادي القضاة، المستشار محمد عبده صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل، أن  وزير العدل الجديد، المستشار أحمد الزند، هو الوحيد القادر على حل جميع مشاكل القضاة.

وأكمل، أن جموع القضاة سعداء بتعين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، وكشف، أن المستشار عبد الله فتحي، تولي منصب رئيس نادي القضاة طبقا للائحة النادي ، و خلال شهور ستجري الانتخابات على منصب رئاسة نادي القضاة. وأضاف، أن قانون السلطة القضائية من أولويات المستشار أحمد الزند، حيث أعد قانون من قبل وسيعمل على إقراره الفترة المقبلة.

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