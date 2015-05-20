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بدء إنشاء مجمع الضرائب الجديد بتكلفة 12 مليون جنيه بالإسماعيلية

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استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبة بمقر ديوان عام المحافظة، طلعت عبد المنعم وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع الأمانة العامة للضرائب العامة والوفد المرافق له للاحتفال بوضع حجر الأساس لإنشاء مبنى مقر مجمع الضرائب الجديد والذى يقام على مساحة إجمالية قدرها 600 متر مربع بتكلفة مالية تصل لنحو 12 مليون جنيه ومكون من بدروم ودور أرضى و9 أدوار متكررة.

وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن المبنى الجديد لمجمع الضرائب المتطور سيضم جميع الجهات والمأموريات الضرائبية المختلفة والتى تشمل الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والضرائب العقارية وجميع القطاعات التى تتبعها.

ويعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم جميع الخدمات الضرائبية فى أسرع وقت ممكن بنظام الخدمات الفورية الآلية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وعقب لقاء المحافظ توجه رئيس قطاع الأمانة العامة للضرائب العامة ومرافقيه من القيادات إلى مقر وضع حجر الأساس لبناء مجمع الضرائب الجديد بشارع الجمرك بحى أول الإسماعيلية بر أيمن ترعة الإسماعيلية.

المحافظ يستقبل وكيل وزارة المالية -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يستقبل وكيل وزارة المالية

وكيل وزارة المالية والوفد المرافق له فى مكتب المحافظ -اليوم السابع -5 -2015
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وكيل وزارة المالية والوفد المرافق له فى مكتب المحافظ

وكيل وزارة المالية يطالع رسومات مقر مجمع الضرائب -اليوم السابع -5 -2015
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وكيل وزارة المالية يطالع رسومات مقر مجمع الضرائب

مناقشات حول المقر الجديد -اليوم السابع -5 -2015
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مناقشات حول المقر الجديد


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