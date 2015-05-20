محافظ البحيرة يتفقد تطوير تل الأبقعين الأثرى كمزار سياحى

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أعمال تنقيب بعثة المجلس الأعلى للآثار بتل الأبقعين بمنطقة أبو الشقاق بمركز حوش عيسى والذى يعتبر من أهم وأكبر التلال الأثرية بالبحيرة، حيث يرجع تاريخه إلى الأسرة 19 فى عصر الملك رمسيس الثانى، وتم استخدام المكان طوال فترة الحكم الفرعونى وحتى العصر اليونانى والرومانى من التاريخ المصرى القديم ويدلل على ذلك وجود الكثير من العناصر الأثرية الثابتة من الحمامات والمعاصر المتواجدة على سطح التل.

ويقع التل على مساحة 5 و35 فدانًا ويضم حصن (قلعة) للدفاع عن حدود مصر من الغارات القادمة من الغرب على مساحة أكثر من 5 أفدنة (150 مترا × 150 مترا) وبداخلها حمام عند السور الشمالى للحصن مزود بمجرى مائى، كما يوجد عند الناحية الجنوبية الشرقية للحصن 3 آبار لتخزين المياه مبنية من الحجر الجيرى الأبيض وعليها نقوش فرعونية لألقاب الملك رمسيس الثانى.

واكتشفت البعثة خلال أعمال التنقيب منذ ثلاثة شهور آثار الأسوار الخارجية للقلعة من الناحيتين الشمالية والغربية، كما قامت بتنظيف آبار المياه الموجودة.

وجه المحافظ بالإسراع فى خطة أعمال تطوير القرية المحيطة بالتل من المرافق والخدمات باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا تمهيدا للإعلان عن الاكتشاف الجديد للقلعة وتطوير التل كمزار سياحى.