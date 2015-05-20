أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يتفقد تطوير تل الأبقعين الأثرى كمزار سياحى

Google+ Print
محافظ البحيرة يتفقد تطوير تل الأبقعين الأثرى كمزار سياحى محافظ البحيرة يتفقد تطوير تل الأبقعين الأثرى كمزار سياحى
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أعمال تنقيب بعثة المجلس الأعلى للآثار بتل الأبقعين بمنطقة أبو الشقاق بمركز حوش عيسى والذى يعتبر من أهم وأكبر التلال الأثرية بالبحيرة، حيث يرجع تاريخه إلى الأسرة 19 فى عصر الملك رمسيس الثانى، وتم استخدام المكان طوال فترة الحكم الفرعونى وحتى العصر اليونانى والرومانى من التاريخ المصرى القديم ويدلل على ذلك وجود الكثير من العناصر الأثرية الثابتة من الحمامات والمعاصر المتواجدة على سطح التل.

ويقع التل على مساحة 5 و35 فدانًا ويضم حصن (قلعة) للدفاع عن حدود من الغارات القادمة من الغرب على مساحة أكثر من 5 أفدنة (150 مترا × 150 مترا) وبداخلها حمام عند السور الشمالى للحصن مزود بمجرى مائى، كما يوجد عند الناحية الجنوبية الشرقية للحصن 3 آبار لتخزين المياه مبنية من الحجر الجيرى الأبيض وعليها نقوش فرعونية لألقاب الملك رمسيس الثانى.

واكتشفت البعثة خلال أعمال التنقيب منذ ثلاثة شهور آثار الأسوار الخارجية للقلعة من الناحيتين الشمالية والغربية، كما قامت بتنظيف آبار المياه الموجودة.

وجه المحافظ بالإسراع فى خطة أعمال تطوير القرية المحيطة بالتل من المرافق والخدمات باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا تمهيدا للإعلان عن الاكتشاف الجديد للقلعة وتطوير التل كمزار سياحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»