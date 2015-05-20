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«السيسي» يجتمع بأعضاء المجلس المصري للزيتون لبحث مشروع المليون شجرة

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«السيسي» يجتمع بأعضاء المجلس المصري للزيتون لبحث مشروع المليون شجرة «السيسي» يجتمع بأعضاء المجلس المصري للزيتون لبحث مشروع المليون شجرة

الرئيس مع أعضاء المجلس المصري للزيتون

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بأعضاء المجلس المصري للزيتون، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورصلاح الدين هلال.

وصرح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن المجلس يُعد بمثابة جمعية أهلية مصرية تُعنى بتطوير ورعاية زراعة الزيتون في . وقد استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع ملامح التصور المبدئي “لمشروع أغصان الزيتون” الذي يستهدف الوصول بزراعات الزيتون في مصر إلى مائة مليون شجرة بحلول عام 2020، مما يضع مصر في المركز الثالث عالميًا في مجال إنتاج الزيتون، كما يتيح فائضاً للتصدير بعوائد مجزية. وأضاف أعضاء المجلس أن المشروع يستهدف زراعة سبعين ألف فدان بالزيتون، وذلك على سبع مراحل تشمل كل منها عشرة آلاف فدان.

من جانبه، أكد الرئيس الاهتمام بجعل الزيتون أحد المحاصيل الزراعية الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الزراعي في مشروع استصلاح المليون فدان، فضلاً عما يتصل به من صناعة الزيتون وعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات الزيتون من زيتون المائدة وزيت الزيتون والأعلاف، وذلك في إطار التوجه نحو إنشاء مجتمعات تنموية شاملة في مناطق جديدة بهدف توسيع الحيز العمراني لاستيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب والخريجين.

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