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محافظ الإسماعيلية يبدأ خطوات جادة نحو حماية النشء من المخدرات

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محافظ الإسماعيلية يبدأ خطوات جادة نحو حماية النشء من المخدرات محافظ الإسماعيلية يبدأ خطوات جادة نحو حماية النشء من المخدرات

اللواء يس طاهر

فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة نحو التوعية من مخاطر المخدرات على النشء والأسرة ككل و تنفيذا لما أقره محافظ الإسماعيلية خلال اجتماعه مع اللجنة العامة للأمومة والطفولة نحو تنفيذ برنامج توعوى تثقيفى للتوعية ضد مخاطر الإدمان و حماية النشء من المخدرات، يقوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس يوم الأحد القادم الموافق 24 مايو الجارى بتدشين حملة للتثقيف الصحى و حماية النشء من المخدرات و ذلك بنادى أعضاء هيئة التدريس و بحضور التنفيدين و ممثلين عن الأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والقوى العاملة والصحة والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال و مقررات اللجان الفرعية.

وصرحت بذلك خديجة سليمان رئيس لجنة الطفولة والامومة بالاسماعيلية، وأضافت بأنه سوف يتم عرض خطة العمل المطروحة وتوزيع المهام على القطاعات المختلفة لتحقيق النتائج المستهدفة .

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