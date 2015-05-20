محافظ الإسماعيلية يبدأ خطوات جادة نحو حماية النشء من المخدرات

فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة نحو التوعية من مخاطر المخدرات على النشء والأسرة ككل و تنفيذا لما أقره محافظ الإسماعيلية خلال اجتماعه مع اللجنة العامة للأمومة والطفولة نحو تنفيذ برنامج توعوى تثقيفى للتوعية ضد مخاطر الإدمان و حماية النشء من المخدرات، يقوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس يوم الأحد القادم الموافق 24 مايو الجارى بتدشين حملة للتثقيف الصحى و حماية النشء من المخدرات و ذلك بنادى أعضاء هيئة التدريس و بحضور التنفيدين و ممثلين عن الأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والقوى العاملة والصحة والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال و مقررات اللجان الفرعية.

وصرحت بذلك خديجة سليمان رئيس لجنة الطفولة والامومة بالاسماعيلية، وأضافت بأنه سوف يتم عرض خطة العمل المطروحة وتوزيع المهام على القطاعات المختلفة لتحقيق النتائج المستهدفة .