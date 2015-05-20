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“الخارجية” توفد أربعة لجان لتسوية «موقف التجنيد» للمصريين بالخارج

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“الخارجية” توفد أربعة لجان لتسوية «موقف التجنيد» للمصريين بالخارج “الخارجية” توفد أربعة لجان لتسوية «موقف التجنيد» للمصريين بالخارج

الخارجية

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير عمرو معوض، أنه في إطار رعاية وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية للمواطنين المصرين في الخارج ، فقد تم التنسيق مع وزارة الدفاع علي إيفاد عدد أربعة لجان تجنيدية  قضائية لتسوية أوضاع الشبان المصريين التجنيدية وهي كالتالي:-

اللجنة الأولي خاصة  بالدول العربية، “الرياض” في الفترة من 21 مايو الجاري وحتي الـ29 من مايو، “الكويت”، في الفترة من 30 مايو وحتي 2 يونيو، الامارات “أبو ظبي”، في الفترة من 3 يونيو حتي 6 يونيو. أما اللجنة الثانية للدول العربية ايضا في الأردن “عمان” في الفترة من 23 مايو وحتي 29 منه.

وتاتي اللجنة الثالثة للدول الأوروبية ” روما” في الفترة من  1 يونيو حتي 10 يونيو، “برلين” في الفترة من11 يونيو حتي 15 يونيو، واخيرًا اللجنة الرابعة “واشنطن” من 2 يونيو وحتي 16 يونيو.

وفي هذا الإطار وحرصًا علي مصالح المواطنين، يهيب مساعد الوزير بالشبان المصريين بالخارج التوجه لمقار هذه اللجان لتسوية أوضاعهم التجنيدية تجنبًا لأية مشاكل قد تحدث لهم.

وينتهز مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية هذه المناسبة ليعرب لمواطنينا بالخارج عن فائق التقدير والاحترام.

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