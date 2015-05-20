محافظ الأقصر يأمر بصرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة‎ نتيجة حريق “الرياينة”

قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من الحريق الذي شب في نحو 20 منزلا وحظيرة ماشية بقرية الرياينة التابعة لمركز ارمنت جنوبي غرب المحافظة .

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي دسوقي عباس بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة أرمنت لحصر الخسائر الناجمة عن حريق قرية الرياينة.

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد اندلاع حريق هائل بعدد من المنازل بقرية الرياينة بمركز أرمنت.

وعلى الفور، انتقل العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، والرائد محمود مصطفى، رئيس مباحث مركز أرمنت، على رأس 6 سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد عمر مدير الإدارة، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات المبدئية التى أشرف عليها العميد محمد هندى، رئيس مباحث المديرية، أن النيران اندلعت فى بقايا زراعات القصب ثم امتدت إلى أحد المنازل بالقرية، وسرعان ما امتدت النيران إلى المنازل المجاورة، حتى أتت على 20 منزلا بالقرية وأسفرت عن نفوق 7 أبقار و11 رأس ماشية صغيرة.

تمت السيطرة على النيران، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.