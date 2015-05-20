نشوب حريق فى 16 منزلا بدشنا وإصابة 5 أشخاص ونفوق عدد من المواشى

شهدت قرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، نشوب حريق فى 16 منزلا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق فى التنفس، ونفوق عدد من المواشى.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية أبودياب شرق، فيما أفاد مصدر أمنى أن الحريق امتد ليصل المنازل المجاورة ووصل حتى 16 منزلا. مما تسبب فى إصابة المواطنين ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى والقيادات الأمنية بقيادة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، وتم إخماد الحريق قبل أن يصل إلى باقى المنازل بالقرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

جار تحرير محضر وتم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتوصل إلى أسباب الحريق وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.