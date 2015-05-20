للرجال.. ممارسة الجنس يوميًا تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 20%

كشفت دراسة علمية حديثة والتى نشرت مؤخرًا عبر موقع صحيفة “The Telegraph” عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن ممارسة الجنس اليومية تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة أكثر من 20% بالنسبة للرجال فى الأربعينيات.

واتبعت الدراسة التى أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، ما يقرب من 32000 رجل من الأصحاء لأكثر من 18 عامًا، وما يقرب من 4000 منهم أُصيب بسرطان البروستاتا.

ووجد الباحثون أن الرجال فى الفئة العمرية 40-49 الذى مارسوا الجنس 21 مرة على الأقل فى الشهر كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 22%، بالمقارنة بأولئك الذين مارسوا الجنس من 4 إلى 7 مرات فى الشهر.

وقالت الدكتورة جنيفر رايدر من كلية الطب بجامعة هارفارد، إن فرص الإصابة بسرطان البروستاتا تقل مع زيادة قذف الرجل.

وفى العام الماضى، أجريت دراسة بواسطة باحثين من جامعة مونتريال، أظهرت أن الرجال الذين مارسوا الجنس مع أكثر من 20 امرأة كانوا أقل عرضة لتطوير سرطان البروستاتا بنسبة 19%.

>وأشار الخبراء إلى أن كل عام فى بريطانيا يتم تشخيص حوالى 41000 حالة من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا ويموت منهم حوالى 11000 من المرض.

وأضاف الباحثون أنه فى الشهر الماضى ظهر علاج جديد ”chemoimmunotherapy”، يمكنه القضاء على المرض فى شكله المتقدم من خلال تعزيز نظام المناعة فى الجسم.