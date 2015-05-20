"حقوق الإنسان" و"العلاقات العامة" بأمن كفر الشيخ يزوران المؤسسات الاجتماعية

شهدت المؤسسات الاجتماعية للتأهيل الاجتماعى "دار المسنين" بمدينة كفر الشيخ زيارة ميدانية لقسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة.

وتقابل وفد قسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة مع المسنات وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم عرافنا بالجميل مما كان له أطيب الأثر فى نفوسهم وقد قاموا بتوجيه الشكر لمديرية أمن كفر الشيخ لهذه اللفته الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة التى تستند فى أحد محاورها على التواصل الاجتماعى مع جمهور المواطنين وخاصة كبار السن من الأمهات .



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المقدم أشرف نبيه مدير إدارة العلاقات بمديرية الأمن مع المسنين



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قسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة بمديرية الأمن أثناء زيارتهم للمؤسسات الاجتماعية



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أثناء الزيارة بالمؤسسات



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التواجد مع المسنين



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المسئولة عن حقوق الإنسان بجوار مسنة



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التواجد مع كبار السن