أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"حقوق الإنسان" و"العلاقات العامة" بأمن كفر الشيخ يزوران المؤسسات الاجتماعية

Google+ Print
شهدت المؤسسات الاجتماعية للتأهيل الاجتماعى "دار المسنين" بمدينة كفر الشيخ زيارة ميدانية لقسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة.

وتقابل وفد قسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة مع المسنات وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم عرافنا بالجميل مما كان له أطيب الأثر فى نفوسهم وقد قاموا بتوجيه الشكر لمديرية أمن كفر الشيخ لهذه اللفته الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة التى تستند فى أحد محاورها على التواصل الاجتماعى مع جمهور المواطنين وخاصة كبار السن من الأمهات .

المقدم أشرف نبيه مدير إدارة العلاقات بمديرية الأمن مع المسنين -اليوم السابع -5 -2015
>

المقدم أشرف نبيه مدير إدارة العلاقات بمديرية الأمن مع المسنين

قسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة بمديرية الأمن أثناء زيارتهم للمؤسسات الاجتماعية -اليوم السابع -5 -2015
>

قسمى حقوق الإنسان والعلاقات العامة بمديرية الأمن أثناء زيارتهم للمؤسسات الاجتماعية

أثناء الزيارة بالمؤسسات -اليوم السابع -5 -2015
>

أثناء الزيارة بالمؤسسات

التواجد مع المسنين -اليوم السابع -5 -2015
>

التواجد مع المسنين

المسئولة عن حقوق الإنسان بجوار مسنة -اليوم السابع -5 -2015
>

المسئولة عن حقوق الإنسان بجوار مسنة

التواجد مع كبار السن -اليوم السابع -5 -2015
>

التواجد مع كبار السن


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365