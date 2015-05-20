بالصور.. محافظ مطروح يتفقد المستشفى العام ويقرر علاج طفل على نفقة المحافظة

قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، علاج أحد الأطفال، على نفقة المحافظة، خلال تفقده المفاجئ، لمستشفى مطروح العام، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على المعوقات التى توجه المرضى، وتقديم الحلول الفورية.

قام المحافظ بالمرور على أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من جاهزية الأقسام وسلامة الأغذية المقدمة للمرضى، واطمأن بنفسه على تشغيل المصعدين الجديدين بالمستشفى، والذى سبق وصدق المحافظ بشرائهما، بعد تعدد الشكاوى من المواطنين، وحاجة المستشفى الملحة للمصعدين لنقل المرضى، وشدد المحافظ على ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة للمصعدين.

>وخلال جولة المحافظ بالمستشفى، عرض أحد المواطنين حالة نجله الصحية على المحافظ، وشرح ظروفه الاجتماعية الصعبة، وعدم القدرة على علاج الطفل، فقرر المحافظ على الفور علاج الطفل وتوفير كل ما يحتاجه على نفقه المحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم دعم المستشفى بــــ 10 أجهزة غسيل كلوى، وأشار إلى أنه سيقوم بالمرور على المستشفيات، بشكل مفاجئ للعمل على تلافى الملاحظات الموجودة، خاصة نظافة العنابر ودورات المياه والمطبخ.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية، المقدمة للمرضى وحث العاملين بالمستشفى على مواصلة الجهد وبذل المزيد من العمل، لينعكس على المواطنين المترددين على المستشفى وزائرى المحافظة.



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المحافظ يتفقد مستشفى مطروح العام



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تشغيل المصعدين الجديدين بعد تزايد الشكاوى من تعطل القديمين



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محافظة مطروح يقرر علاج طفل على نفقه المحافظة

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