استجابة لليوم السابع.. محافظ الفيوم يحقق أحلام أسرة الطفل "فارس"

استقبل، منذ قليل، المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، الطفل فارس فرج 10 سنوات ومنحه جهاز كمبيوتر ودراجة استجابة لرغبته، بعدما التقى به المحافظ منذ أسبوعين بعدما نشر "اليوم السابع" قصة فارس الذى يضطر لبيع المناديل بعد عودته من مدرسته، كل يوم، بشوارع الفيوم لمساعدة والده مريض الكبد فى تربية أخوته والإنفاق عليهم.

واستمع المحافظ إلى مطالبه وأحلامه، التى تمثلت فى امتلاك جهاز الكمبيوتر والدراجة وتوفير مصدر دخل لوالده، وقرر المحافظ منح والده كشكا ليكون مصدر دخل دائما للأسرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الإسكان لترميم منزلهم المتهالك بقرية "منشأة البكرى" محل إقامتهم، كما منح الأسرة عددا من الأجهزة الكهربائية الضرورية "غسالة، وثلاجة، وبوتاجاز" لتوفير حياة إنسانية وكريمة لهم، وحتى يستكمل فارس تعلميه وينتظم فى دراسته ولا يلجأ مرة أخرى لبيع المناديل الورقية فى شوارع المحافظة، وهو ما وعد به فارس المحافظ، مؤكدا أنه يحلم بأن يكون مهندسا ناجحا.

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