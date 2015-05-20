أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع.. محافظ الفيوم يحقق أحلام أسرة الطفل "فارس"

Google+ Print
استجابة لليوم السابع.. محافظ الفيوم يحقق أحلام أسرة الطفل "فارس" استجابة لليوم السابع.. محافظ الفيوم يحقق أحلام أسرة الطفل "فارس"
استقبل، منذ قليل، المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، الطفل فارس فرج 10 سنوات ومنحه جهاز كمبيوتر ودراجة استجابة لرغبته، بعدما التقى به المحافظ منذ أسبوعين بعدما نشر "اليوم السابع" قصة فارس الذى يضطر لبيع المناديل بعد عودته من مدرسته، كل يوم، بشوارع الفيوم لمساعدة والده مريض الكبد فى تربية أخوته والإنفاق عليهم.

واستمع المحافظ إلى مطالبه وأحلامه، التى تمثلت فى امتلاك جهاز الكمبيوتر والدراجة وتوفير مصدر دخل لوالده، وقرر المحافظ منح والده كشكا ليكون مصدر دخل دائما للأسرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الإسكان لترميم منزلهم المتهالك بقرية "منشأة البكرى" محل إقامتهم، كما منح الأسرة عددا من الأجهزة الكهربائية الضرورية "غسالة، وثلاجة، وبوتاجاز" لتوفير حياة إنسانية وكريمة لهم، وحتى يستكمل فارس تعلميه وينتظم فى دراسته ولا يلجأ مرة أخرى لبيع المناديل الورقية فى شوارع المحافظة، وهو ما وعد به فارس المحافظ، مؤكدا أنه يحلم بأن يكون مهندسا ناجحا.

- استجابة لليوم السابع محافظ الفيوم يستقبل الطفل فارس بائع المناديل بمكتبه الأحد

- محافظ الفيوم يستجيب لليوم السابع.. ولجنة تعاين منزل الطفل فارس لترميمه

- بالصور.. محافظ الفيوم يستجيب لـ"اليوم السابع" ويقرر ترميم منزل الطفل فارس بائع المناديل وتجهيزه والتكفل بمصروفات تعليمه ومنحه كمبيوتر ودراجة.. وتوفير "كشك بقالة" لوالده مريض الكبد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365