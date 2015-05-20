أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"CNN" تنشر وثائق سرية للاستخبارات الأمريكية حول مراسلات بن لادن

Google+ Print
رفع رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، الأربعاء، السرية عن عدد كبير من الوثائق التى حصلت عليها قوات دلتا الأمريكية من موقع المجمع الذى قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، فى منطقة أبوت أباد بباكستان، وتضمنت مراسلات عدد من الجهات والقادة الميدانيين إلى جانب نصائح متبادلة، وفقًا لما ذكره موقع CNN بالعربية.

واعتبر خبراء الوثائق "كنزًا" معلوماتيًا هائلاً بالنسبة للإدارة الأمريكية ومحاولات مكافحة الإرهاب.

وفى إحدى الوثائق يقول أسامة بن لادن فى رسال: "انسوا تشكيل دولة إسلامية وركزوا على قتل الأمريكيين."

وثيقة بخط يد أسامة بن لادن -اليوم السابع -5 -2015
>

وثيقة بخط يد أسامة بن لادن

وثيقة مرسلة من أفغانستان معنونة
>

وثيقة مرسلة من أفغانستان معنونة "بإمارة أفغانستان الإسلامية"

وثيقة من أنصار السنة مءرسلة لـ
>

وثيقة من أنصار السنة مءرسلة لـ" بن لادن"

صورة وثيقة مرسلة لعناصر القاعدة بالصومال -اليوم السابع -5 -2015
>

صورة وثيقة مرسلة لعناصر القاعدة بالصومال


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365