"CNN" تنشر وثائق سرية للاستخبارات الأمريكية حول مراسلات بن لادن

رفع رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، الأربعاء، السرية عن عدد كبير من الوثائق التى حصلت عليها قوات دلتا الأمريكية من موقع المجمع الذى قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، فى منطقة أبوت أباد بباكستان، وتضمنت مراسلات عدد من الجهات والقادة الميدانيين إلى جانب نصائح متبادلة، وفقًا لما ذكره موقع CNN بالعربية.

واعتبر خبراء الوثائق "كنزًا" معلوماتيًا هائلاً بالنسبة للإدارة الأمريكية ومحاولات مكافحة الإرهاب.

وفى إحدى الوثائق يقول أسامة بن لادن فى رسال: "انسوا تشكيل دولة إسلامية وركزوا على قتل الأمريكيين."



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وثيقة بخط يد أسامة بن لادن



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وثيقة مرسلة من أفغانستان معنونة "بإمارة أفغانستان الإسلامية"



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وثيقة من أنصار السنة مءرسلة لـ" بن لادن"



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صورة وثيقة مرسلة لعناصر القاعدة بالصومال