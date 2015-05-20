بالفيديو: شاروخان وابنه أبرام يرقصان على أنغام الـOh La La

من المعروف عن Shahrukhan تعلّقه بعائلته وأولاده واهتمامه بهم بشكل خاصّ، حيث يقضي معظم أوقات فراغه معهم.

مؤخّراً، شوهد نجم بوليوود الشهير Shahrukhan وابنه الصغير Abram في المباراة الهندية الأخيرة التي جرت بين فريقا Kolkata Knight Riders و Rajasthan Royals. وقد قام Khan في آخر المباراة بالرقص مع ابنه على أنغام الـOh La La، مع العلم أنّ فريق الـKKR الذي يُشجّعه Khan قد خسر.

وقد نُشر فيديو يظهر Shahrukhan وAbram يرقصان بعد الخسارة، إذ يقوم Khan بتعليم ابنه رقصة الـOh La La.

كذلك نشر Khan صورة له ولابنه بالأبيض والأسود، على "تويتر"، تتضمّن محادثة طريفة وقصيرة بينهما، ويظهر كلاهما يُحدق في الآخر.