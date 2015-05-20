أحمد علي لـ في الجول: حكم سانجا ألغى أجمل أهدافي مع الزمالك .. وأقسم بالله لم تلمس يدي

قال أحمد علي مهاجم الزمالك إن هدفه الملغي في شباك سانجا باليندي هدفا صحيحا بنسبة 100% مؤكدا أن الكرة لم تلمس يده كما قيل وأقسم على ذلك.

وخسر الزمالك 1-0 أمام سانجا باليندي الكونجولي في ذهاب دور الـ16 الثاني لكأس الكونفدرالية في مباراة شهدت إلغاء هدفين للفريق الأبيض.

وأضاف أحمد علي لـFilGoal.com يوم الأربعاء "لعبنا مباراة قوية ومن أجمل المواجهات التي قدمناها خارج الديار وأقوى من مباراة الفتح الرباطي التي فزنا فيها 3-2 في دور الـ16 الأول".

شاهد الهدف الملغي لأحمد علي في مباراة سانجا باليندي

وتابع "الهدف الذي أحرزته أعتبره من أجمل أهدافي مع الزمالك. راوغت اللاعب باليمين بعد استلام الكرة على الصدر وسددت باليسار في المقص لكن صافرة الحكم حرمتني من هدف صحيح".

وأكد مهاجم الزمالك أن الكرة لم تلمس يده وقال: "أقسم بالله لم يحدث أن لمست الكرة يدي. حتى أن لاعبي سانجا لم يعلمون القرار وأشك أن الحكم نفسه يعلم لماذا ألغاه".

وأردف قائلا: "الحكم حتى لو حصل على أموال ليمنح الفوز لسانجا لم يكن ليقدر على إلغاء هدفين صحيحين بهذه الطريقة".

وأتم "لو الحكم من كوكب آخر لاحتسب الهدفين. عموما نركز في مباراة الإياب وسنسعى لتحقيق فوز كبير".