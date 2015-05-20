أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد علي لـ في الجول: حكم سانجا ألغى أجمل أهدافي مع الزمالك .. وأقسم بالله لم تلمس يدي

Google+ Print
أحمد علي لـ في الجول: حكم سانجا ألغى أجمل أهدافي مع الزمالك .. وأقسم بالله لم تلمس يدي أحمد علي لـ في الجول: حكم سانجا ألغى أجمل أهدافي مع الزمالك .. وأقسم بالله لم تلمس يدي

قال أحمد علي مهاجم الزمالك إن هدفه الملغي في شباك سانجا باليندي هدفا صحيحا بنسبة 100% مؤكدا أن الكرة لم تلمس يده كما قيل وأقسم على ذلك.

وخسر الزمالك 1-0 أمام سانجا باليندي الكونجولي في ذهاب دور الـ16 الثاني لكأس الكونفدرالية في مباراة شهدت إلغاء هدفين للفريق الأبيض.

وأضاف أحمد علي لـFilGoal.com يوم الأربعاء "لعبنا مباراة قوية ومن أجمل المواجهات التي قدمناها خارج الديار وأقوى من مباراة الفتح الرباطي التي فزنا فيها 3-2 في دور الـ16 الأول".

شاهد الهدف الملغي لأحمد علي في مباراة سانجا باليندي

وتابع "الهدف الذي أحرزته أعتبره من أجمل أهدافي مع الزمالك. راوغت اللاعب باليمين بعد استلام الكرة على الصدر وسددت باليسار في المقص لكن صافرة الحكم حرمتني من هدف صحيح".

وأكد مهاجم الزمالك أن الكرة لم تلمس يده وقال: "أقسم بالله لم يحدث أن لمست الكرة يدي. حتى أن لاعبي سانجا لم يعلمون القرار وأشك أن الحكم نفسه يعلم لماذا ألغاه".

وأردف قائلا: "الحكم حتى لو حصل على أموال ليمنح الفوز لسانجا لم يكن ليقدر على إلغاء هدفين صحيحين بهذه الطريقة".

وأتم "لو الحكم من كوكب آخر لاحتسب الهدفين. عموما نركز في مباراة الإياب وسنسعى لتحقيق فوز كبير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع