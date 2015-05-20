صلاح لتشك: عيد ميلاد سعيد لكن لا تنسى لقد سجلت فيك 3 مرات

هنأ محمد صلاح لاعب فيورنتينا المعار إليه من تشيلسي حارس الزرق بتر تشك بعيد ميلاده الثالث والثلاثين بتغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتزامل صلاح مع تشيك في تشيلسي لمدة عام، قبل أن يرحل الجناح المصري على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا في يناير الماضي.

وكتب صلاح تغريدة للحارس التشيكي قائلا:"عيد ميلاد سعيد للأسطورة".

وأضاف مازحا"لكن لا تنسى إني سجلت ثلاثة أهداف أمامك من قبل".

ويقصد صلاح الأهداف التي سجلها في مرمى تشيلسي حينما كان لاعبا في صفوف بازل السويسري وواجه الزرق في الدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 3-1 بازل (2 مايو 2013)

تشيلسي 1-2 بازل (18 سبتمبر 2013- دوري أبطال أوروبا)

بازل 1-0 تشيلسي (26 نوفمبر 2013 - دوري أبطال أوروبا)