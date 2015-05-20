تجاوزى مرحلة فطام طفلك بالأحضان والألعاب وتجنبى ابتعاده عنك

تعتبر مرحلة فطام الطفل من أهم وأخطر المراحل التى تمر بها الأم وطفلها، وجرت العادة على اتباع بعض العادات والموروثات الاجتماعية فى تلك المرحلة، ولكن للأسف فإن أغلب المعلومات والنصائح التى تتلقاها الأم عن الفطام معلومات مغلوطة، قد تعرض الطفل للإصابة بالعديد من المشاكل النفسية والعضوية.

ويرصدها الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وحديثى الولادة، بادئا حديثه بالإشارة إلى أهم المفاهيم الخاطئة والنصائح التى تتبعها بعض الأمهات فى تلك المرحلة وهى:

>- تنفير الطفل من ثدى الأم باستخدام أنواع معينة من الطعام أو المواد كالبن، والصبار، وغيرها، وهو ما يمثل صدمة حقيقة للطفل تفقده الثقة فى مصدر أمانه، الأول والرابط الباقى بينه وبين جسد أمه.

>- إرسال الطفل إلى منزل آخر كالجدة والأقارب، وهو ما يضاعف من صعوبة تجاوزه لتلك المرحلة، ففقدانه الأم والرضاعة الطبيعية فى ذات التوقيت أمرا يؤثر عليه نفسيا وعاطفيا بشكل كبير.

ويقدم طلعت عددا من النصائح التى تساهم فى تجاوز تلك المرحلة بأمان وهى:

>- التدرج فى مرحلة الفطام بتقليل عدد مرات الرضاعة الطبيعية مع الوقت، وقد تستمر تلك المرحلة من ستة أشهر إلى عام.

>- إلهاء الطفل بنشاطات جديدة على مدار اليوم، وذلك بهدف تشتيت ذهنه عن الرضاعة الطبيعية، كما يسهم ذلك فى خضوعه للنوم بهدوء فى فترة المساء.