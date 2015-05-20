ضبط خاطفى ابن أستاذ جامعى بعد حصولهم على مليون جنيه

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة إختطاف نجل أستاذ جامعى، والحصول على مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

كان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى من "محمود. م. س" - 50 سنة أستاذ بجامعة عين شمس- ومقيم بدائرة القسم – بلاغا اتهم فيه مجهولين بخطف ابنه "محمود" 11 سنة يوم 15 مايو الجارى وإطلاقهم سراحه من أمام مول العرب بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر عقب دفع مليون جنيه لهم.

تشكل فريق بحث لسرعة تحديد وضبط الجناة توصلت جهوده إلى أن وراء الواقعة "صالح. ع. م "- 24 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، فتم تقنين الإجراءات وضبطه حال تواجده بدائرة قسم بنى سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.. وأضاف بأنه نظرًا لسابقة عمل والده (على. م. ص" - 56 سنة سائق طرف والد المجنى عليه- وعلمه بثرائه خطط لخطفه ومساومته على إعادته مقابل المبلغ المشار إليه واستعان بوالده وشقيقته وعامل آخر وسائق سبق اتهامه فى قضايا "خيانة أمانة" واثنين آخرين.

عثرت قوات الأمن عقب ضبط المتهمين على مبلغ 42 ألف دولار إضافة إلى 110 ألف دولار، 170 ألف جنيه مدفونة بمنزل أحد المتهمين، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية فتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.