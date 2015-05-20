النيابة تطلب تحريات حول استيلاء مهندس على 170 ألف جنيه من مواطن بالأقصر

طلب محمد يحيى، وكيل النيابة بمركز أرمنت غرب الأقصر، تحريات المباحث حول واقعة اتهام أحد تجار الفاكهة، مهندسا زراعيا بقرية الرياينة بدائرة المركز، بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 170 ألف جنيه بحجة قدرة الأخير على إلحاق نجل شقيق التاجر بإحدى الكليات العسكرية، لبيان ظروف ووقائع الواقعة، ودور المتهم فيها.

وكان اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد عصام ياسين، مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد بورود بلاغ للرائد محمود مصطفى، رئيس مباحث مركز أرمنت، من "سيد . ا . ا .ع" 40 سنة تاجر فاكهة، مقيم البلينا بسوهاج، يفيد بتعرضه للنصب على يد المدعو "ص . ا . ا" 35 سنة مهندس زراعى مقيم الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر.

وأوضح "التاجر" فى بلاغه أنه تعرف على المهندس الزراعى عن طريق معاملات بينهما فى تجارة الفاكهة، وأن المهندس ادعى قدرته على إلحاق نجل شقيق التاجر بإحدى الكليات العسكرية، مقابل مبلغ 200 الف جنيه.

وتابع التاجر: بالفعل وصل للمهندس مبلغ 170 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المتفق عليه، إلا أن نجل شقيق التاجر أخفق فى اختبارات الكلية ولم يتم قبوله بها، وعندما طالبه التاجر باسترداد المبلغ، ادعى المهندس أنهما تعرضا لواقعة نصب، حيث سلم المبلغ بالكامل لأشخاص بالقاهرة وعدوه بإلحاق الطالب بإحدى الكليات العسكرية وخلفوا وعودهم، مؤكدا أنه وقع فى عملية النصب مثله كمثل التاجر الذى دفع المبلغ.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى بقيادة اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد محمد هندى، رئيس مباحث المديرية، لبحث ملابسات الواقعة وظروفها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.