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الراقصة شمس للنيابة: سعد الصغير طلقنى من 3 سنوات ورفضت العودة إليه

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الراقصة شمس للنيابة: سعد الصغير طلقنى من 3 سنوات ورفضت العودة إليه الراقصة شمس للنيابة: سعد الصغير طلقنى من 3 سنوات ورفضت العودة إليه
حصل "اليوم السابع" على تفاصل جديدة للمشاجرة التى نشبت بين الراقصة شمس والمطرب سعد الصغير، عقب محاولته دخول شقتها بالقوة فى منطقة الهرم، ما جعل الـ"بودى جاردات" يلقنوه علقة ساخنة قبل تسليمه للشرطة، حيث تحرر المحضر اللازم.

وقالت الراقصة شمس أمام نيابة الهرم إن سعد الصغير ليس زوجها وانفصلت عنه منذ 3 سنوات، ويلح عليها للعودة إليه وهى ترفض، وكثيرا ما يضايقها.

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر فى القضية المتهمة فيها شمس بخطف طفلة من دار أيتام أن سعد الصغير كان متزوجا منها منذ 3 سنوات بعقد رسمى، مشيرة إلى أنه عندما علم بحملها طلب إجهاض الجنين بزعم الحفاظ على شكلها كفنانة استعراضية، وأجبرها على الإجهاض رغم حبها الشديد للأطفال.

وتبين من أقوال مشرفى دار الأيتام، فى تحقيقات نيابة مدينة نصر أن المطرب سعد الصغير عرض على شمس تبنى طفلة بدلا من التى أجهضتها، فطلبت من الدار اصطحاب الطفلة يوم واحد ومن وقتها لم تعيدها.

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مصر 365