حبس 7 تجار آثار عثر بحوزتهم على 13 تمثالًا و2740 عملة نحاسية ببنى سويف

قررت نيابة مركز الواسطى بإشراف المستشار تامر الخطيب، محامى عام نيابات بنى سويف، حبس 7 تجار آثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات ومطالبة المباحث بأخد بصماتهم والكشف عنها وانتداب لجنة من خبراء الآثار لفحص 13 تمثالًا و2740 عملة نحاسية و14 قطعة خشبية لتوابيت فرعونية، عثر عليها بحوزة المتهمين.

كانت مباحث الآثار تلقت معلومات حول قيام بعض تجار الآثار بتحديد موعد لقائهم فى منطقة صحراوية بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة للاتفاق على عرض عدة تماثيل وعملات أثرية وإتمام بيع الصفقة.

تم إخطار اللواءين مصطفى سلامة، مساعد الوزير للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وعلاء السباعى، مدير إدارة البحث بالإدارة، فأمرا بتقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة.

وداهمت قوة يقودها المقدم محمد جمال عبدالحكيم، رئيس مباحث الآثار، ومعاونه الرائد إسلام شكرى، المنطقة المبلغ عنها، وحاول المتهمون الفرار باتجاه الصحراء وطاردتهم القوات، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وهم: رجب أبو القاسم أحمد 27 سنة سائق، عماد خالد سيد 17 سنة طالب، عيد سالم سيد 35 سنة سائق، فتحى محمود عوض 63 سنة فلاح، يقيمون قرية أبو صير مركز الواسطى، وناجى أنور عطا 34 سنة، ساعاتى، محمد جمعة حسين 23 سنة بائع متجول، جمعة السيد عبدالعظيم 35 سنة عامل يقيمون مركز سنورس محافظة الفيوم، وبحوزتهم 2740 عملة نحاسية مستديرة عليها نقوش هيروغلوفية و14 قطعة خشبية من توابيت فرعونية وأيضًا 13 تمثال مختلف الأحجام والأطوال عليها رسومات ونقوش باللغة الهيروغليفية عبارة عن، تمثال مصنوع من الخشب كبير الحجم يصل طوله إلى متر وعرضه 20 سم لسيدة واقفة على قاعدة، وتمثالين من البازلت الأسود أحدهما لشخص جالس على قاعدة 40 سم والآخر لشخص جالس على قاعده 60 سم ويعلوه تاج ملكى، وتمثالان جرانيت أحدهما لشخص جالس على قاعدة 45 سم يعلوه تاج ملكى، والآخر على شكل طائر يقف على قاعدة بطول 40 سم، بالإضافة إلى 8 تماثيل نحاس بأطوال تتراوح بين 30 و40 سم مختلفة الأحجام تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

واعترف المتهمون من الخامس إلى السابع أن المتهمين من الأول إلى الرابع أخبروهم خلال اتصال تليفونى عن وجود مجموعة من الآثار بحوزتهم فى قرية أبو صير، فقدموا إليهم لمعاينتها والاتفاق على شرائها بعد عرض عينة على خبير، ولكنهم سقطوا فى قبضة الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.