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التلفزيون السورى: إجلاء المواطنين من تدمر بعد دخول مسلحى داعش

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التلفزيون السورى: إجلاء المواطنين من تدمر بعد دخول مسلحى داعش التلفزيون السورى: إجلاء المواطنين من تدمر بعد دخول مسلحى داعش
قال التلفزيون السورى إن قوات موالية للحكومة أجلت المواطنين من مدينة تدمر اليوم الأربعاء بعد دخول مجموعات كبيرة من مسلحى تنظيم داعش إلى المدينة.

ويأتى إخلاء قوات الدفاع الوطنى السورية للمدينة بعد اشتباكات عنيفة داخل وحول المدينة المدرجة على لائحة التراث العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كما أنها تتمتع بموقع استراتيجى من الناحية العسكرية اذ تربطها طرق سريعة بمدينتى حمص ودمشق.
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