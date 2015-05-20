10 نصائح للتسوق مع أطفالك

التسوق مع الأطفال مهما كانت أعمارهم، من المهام التي تقلق الأم.

إليك بعض النصائح العملية لرحلة تسوق ناجحة:

1. تذكري أن لأطفالك درجة تحمل محددة، فكوني منتبهة لاحتياجاتهم، خاصة الأصغر سناً، هل هم متعبون؟ جائعون؟ بحاجة لقليل من الاهتمام أو الابتعاد عن الازدحام أو مجرد عناق بسيط.



2. تذكري أن أطفالك بطبيعتهم الفضول، فالفضول هو الذي يجعلهم يكتشفون العالم الذي حولهم، فاستعدي للكثير من الأسئلة عن كل ما يرونه في رحلة التسوق وكوني صبورة.



3. عند التسوق مع المواليد: ستكون الرحلة أسهل بكثير إن قمت بها بعد إرضاع مولودك. فالمواليد الصغار يشعرون بالعطش في الهواء الجاف داخل المتاجر، لذا احرصي على التوقف بين فترة وأخرى لتقديم الماء أو العصير. وتذكري أيضاً أن المواليد الصغار يشعرون بسعادة أكبر عند حملهم، فإن كان لديك الحمالة التي تعلق على الصدر لحمل المواليد، فاستخدميها؛ لأنها توفر الأمان النفسي والراحة أكثر بكثير من العربة.



4. عند التسوق مع الأطفال الصغار: الأطفال الصغار يمكن أن تشغليهم بقرارات التسوق كأن تسأليهم عن رأيهم بالاختيار، أسئلة ومهام بسيطة كانتقاء الخضر والفواكه بإمكانها تحويل عملية التسوق من تجربة مربكة ومملة إلى متعة واستفادة.



5. التسوق مع الأطفال الأكبر: بإمكانهم المساعدة بشكل كبير جداً، إن تقدمت لهم بأسلوب ممتع وبتقدير. جهزي مسبقاً قصاصات من المجلات عن بعض الأطعمة التي تحتاجين لشرائها كصور لدعاية لبن زبادي أو زبدة أو شاي، وأعطي هذه القصاصات لأطفالك؛ كي يبحثوا عنها.



6. تجنبي الازدحام: حاولي اختيار الأوقات الأقل ازدحاماً عند التسوق برفقة أطفالك.



7. خانة الدفع قد تكون صعبة خاصة أنها المرحلة الأخيرة من التسوق حيث تكونين أنت وطفلك متعبين. بعض قطع البسكويت أو الفواكه المجففة ستسهل على طفلك الانتظار، وتقلل من تذمره.



8. متى تقولين لا؟: من المهم أن يعلم طفلك أنك عندما تقولين له لا، فأنت في صفه، ولست ضده حتى وأنت لا تلبين رغباته. اتفقي معه قبل الذهاب للسوق على المسموح له وغير المسموح، ولا تغيري رأيك في السوق؛ كي يتعلم الالتزام.



9.إذا استنفدت صبرك، فحاولي قدر المستطاع أن تعبري بطرق إيجابية عن غضبك وتعبك. قولي له إنك بدأت تتعبين، وبحاجة إلى استراحة. أو اطلبي منه أن تتوقفا عن التسوق قليلاً والخروج لاستنشاق الهواء، أو تناول المرطبات ثم العودة.



10. إن استنفد طفلك صبره، حتى بعد أن استخدمت كل المقترحات السابقة، ولكن طفلك لم تعد لديه القدرة على الاستمرار، فمن الأفضل أن تحترمي ذلك، فبإمكانك التسوق في وقت آخر، ولكن الطفل المتعب والجائع لن يستطيع الانتظار.