انتفاخ الأعضاء التناسلية للأطفال عند الولادة

من الملاحظ اختلاف شكل الأعضاء التناسلية لدى المواليد، وميلها للانتفاخ سواء لدى الإناث أو الذكور، متى تكون طبيعية، ومتى يجب على الأهل استشارة طبيب مختص؟

أجاب عن هذه الأسئلة أخصائي طب الأطفال الدكتور أشرف عبدالله، حيث قال:



وجود الجنين في سائل طوال فترة تسعة أشهر، وتكونه في سائل يجعل جسم الرضيع رقيقاً ومنتفخاً بكامله، حتى فيما يتعلق بالأعضاء التناسلية لدى الذكور أو الإناث، وتتجمع السوائل في هذه المناطق، وتكون ظاهرة أكثر من أي مكان، وتعتبر حالة طبيعية جداً طالما الأعضاء التناسلية غير مشوهة ومكتملة النمو. ولابد من زوال هذا الانتفاخ في الأعضاء التناسلية بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر، ومن ثم يتضاءل الحجم ويصغر عما قبل، وهذا ما يفسر نقصان وزن الأطفال بعد أيام من ولادتهم بما يعادل عشر وزنهم وقت الولادة.



وفي بعض الحالات لدى المواليد الذكور يحتاج زوال التضخم إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وهذه حالة شائعة تسمى الأدرة أو القيلة المائية، وهي تجمع غير طبيعي للسائل في صفن الخصيتين، وعلى الأهل والأم بالتحديد مراقبة أي تغيرات في هذه المناطق الحساسة، ومراجعة الطبيب في حال زاد التضخم، أو في حال لم يقل التضخم والانتفاخ.