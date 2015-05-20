إطلاق روبوت جديد في دبي يخدم عدداً من القطاعات

أطلقت شركة "سيد روبوتيكس" في دبي روبوتا جديدا يخدم عددا من القطاعات الاستراتيجية المهمة في الإمارات منها "التعليم والصحة والأمن وإدارة الاعمال وخدمة العملاء" ..حيث يواكب الابتكار الجديد التطور في مجال التعليم على مستوى الدولة ويواكب في الوقت ذاته المتغيرات التقنية الحديثة في المجال ذاته عالميا ويمكن الطلبة المرضي وذوي الاعاقة الذين منعتهم ظروفهم الصحية من الذهاب إلى المدرسة لتلقي دروسهم عن بعد وحقق نقلة نوعية في المجال الصحي إذ مكن الاطباء من متابعة مرضاهم بشكل منتظم داخل أو خارج الدولة.

وقال هشام القرق المتخصص في مجال إنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الاوسط أن تكلفة الابتكار الجديد الذي يعرف باسم "سمارت بزنس بيم برو" بلغت حوالي 20 ألف دولار أميركي ..موضحا أن الابتكار يحاكي القاعات الافتراضية في المدارس والجامعات بطاقة استيعابية غير محددة ويستطيع المحاضر أن يعلم الابناء من خلال هذا الابتكار ..ويمكن من خلاله اختيار المعلمين أو الخبراء المتميزين من بلدان العالم كافة مضيفا أن المعلمين المتميزين داخل الدولة وخارجها يستطيعون تدريب زملائهم عن بعد دون الحاجة الى التجمع في مكان بعينه.

وأضاف أن فوائد الروبوت أحدثت نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء وإدارة الاعمال حيث يستطيع القيام بمهام وخدمات ذكية كثيرة في حال انشغال الموظفين بمعاملات المراجعين في الجهات والمؤسسات الحكومية ويستطيع من خلاله رجال الاعمال إدارة مهامهم من أي مكان في العالم.

ويعد روبوت "بيم برو" من أجهزة الجيل المستقبلية بفضل سماته "الروبوتية" التي تتميز بحرية التنقل الكاملة دون الحاجة للتوصيلات السلكية ..ويعد نظاما سهلا وآمنا ويعتبر الحل الأكثر فعالية وثقة حيث يتيح حرية التنقل عبر الـ"واي فاي" أو تقنية الجيل الرابع ويمكن التحكم فيه من خلال "لمسة زر" واحدة على لوحة المفاتيح ويمكن توصيل النظام عبر الهواتف النقالة الخلوية من خلال نقطة ساخنة شخصية يتم إنشاؤها من الهواتف الذكية.