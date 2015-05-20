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توجيه اتهام لبنزيمة بسبب القيادة دون رخصة بمدريد

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توجيه اتهام لبنزيمة بسبب القيادة دون رخصة بمدريد توجيه اتهام لبنزيمة بسبب القيادة دون رخصة بمدريد

(إفي): وجهت السلطات الإسبانية للفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، اليوم الأربعاء تهمة تتعلق بأمن الطرق، بعدما أوقفته الشرطة في نقطة تفتيش بمدريد أثناء قيادته السيارة دون رخصة قيادة.

وذكرت الشرطة أن اللاعب الفرنسي كان يقود سيارة في نحو الساعة التاسعة من صباح أول أمس الاثنين قرب المدينة الرياضية لريال مدريد، بضواحي مطار باراخاس، حين أوقفته قوات الأمن في نقطة تفتيش روتينية.

وأشار المصدر إلى أن بنزيمة لم يقدم أي وثائق تثبت أنه مؤهل للقيادة، لذا وجه له اتهام رسمي في جريمة تتعلق بأمن الطرق، ولكنه لم يعتقل، وفقا للشرطة.

ولم تصادر الشرطة السيارة كذلك، فبعد إنهاء الإجراء الامني قام شخص آخر كان برفقته بقيادتها.

وكان بنزيمة قد أدين في 15 مارس من عام 2013 خلال محاكمة سريعة بدفع غرمة قدرها 18 ألف يورو وبسحب رخصة القيادة منه خلال ثمانية أشهر، بسبب قيادته السيارة بسرعة زائدة.

وتعود تلك الواقعة إلى الثالث من فبراير من ذلك العام، حين رصد رادار متنقل سيارة بنزيمة التي كان يقودها بسرعة زائدة ببلدية بوثويلو دي ألاركون الإسبانية.

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فيديو اليوم السابع