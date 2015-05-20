أنشيلوتي ضد تاريخ ريال مدريد

يقف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في موقع لا يحسد عليه. هو يرغب في البقاء مع الميرنجي لكنه يتحدى تاريخا صعبا للنادي الملكي.

منذ رحيل فيسنتي ديل بوسكي عن ريال مدريد كمدير فني والنادي لم يحتفظ بمدرب لم يفز بأي بطولة في الموسم.

وصل ريال مدريد لدرجة تغيير مديره الفني من كاماتشو بعد 3 أسابيع من بداية الموسم بمارينو جارسيا ثم بفانديرلي لوكسبمورجو قبل ترك المهمة بعدها بدوره.

صحيفة ماركا نقلت اليوم الأربعاء أن اجتماعا دار بين أنشيلوتي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

لكن هذا الاجتماع لم يصدر بعده من النادي أو المدرب أي تصريحات، ولم يستطع احد اختراق الصمت بحسب وصف ماركا.

هل يبقى أنشيلوتي في ريال مدريد؟ التاريخ يقول لا. المدرب يأمل في أن يغير ذلك. والنادي لازال غير مقتنع بأي مرشح لخلافة المدير الفني الإيطالي بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.