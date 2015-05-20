تقرير – سان جيرمان ينسحب من سباق بوجبا

بحسب صحيفة لا باريسيان الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان انسحب من صفقة التعاقد مع بول بوجبا نجم يوفنتوس.

الصحيفة أكدت أن سان جيرمان انسحب بعد إصرار يوفنتوس بألا يبيع اللاعب صاحب الـ21 عاما بأقل من 80 مليون يورو.

المبلغ يعد كبيرا بالنسبة لسان جيرمان بحسب التقرير. ولهذا قرر النادي المملوك لإدارة قطرية الانسحاب من الصفقة.

ويأمل بوجبا في أن يحصد راتبا يعادل ما يتقاضاه إبراهيموفيتش نجم سان جيرمان. وهو ما يعد مستحيلا بالنسبة للنادي الفرنسي بحسب التقرير.

ويحاول ريال مدريد ومانشستر سيتي الفوز بخدمات اللاعب. خاصة وأن الأخير بات مهددا بفقدان خدمات يايا توريه الراغب في الرحيل عن النادي الإنجليزي.