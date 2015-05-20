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بالفيديو - جوارديولا يطرد ليفاندوفسكي وبواتينج من مران بايرن

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بالفيديو - جوارديولا يطرد ليفاندوفسكي وبواتينج من مران بايرن بالفيديو - جوارديولا يطرد ليفاندوفسكي وبواتينج من مران بايرن

قام جوسيب جوارديولا مدرب بايرن مونيخ الألماني بطرد الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وجيروم بواتينج من مران الفريق يوم الأربعاء بعد تشاجرهما.

وبدأ الشجار من جانب المدافع الدولي الألماني بعد تدخل قوي من جانب ليفاندوفسكي عليه أثناء المران.

وحاول اللاعبون، فيليب لام، رافينيا، مهدي بنعطية إنهاء الشجار سريعا، إلا أن المدرب الإسباني قرر طردهما من المران.

وعلى الرغم من فوز النادي البافاري بلقب الدوري في ألمانيا العام الحالي إلا أنه يمر بفترة صعبة مع اقتراب الموسم من نهايته بعد وداعه لدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا. فلقد خسر الفريق آخر 3 مباريات له بالدوري.

شاهد الشجار

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فيديو اليوم السابع

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